Emre Bol: "Fenerbahçe'nin yeni hocası yüzde yüz Erol Bulut"

Fenerbahçe'de gelecek sezon takımı çalıştıracak ismin "kesin olarak" Erol Bulut olduğu öne sürüldü.

Emre Bol: 'Fenerbahçe'nin yeni hocası yüzde yüz Erol Bulut'
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11 Temmuz 2020 22:17
Fenerbahçe'de gelecek sezon teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, A Spor ekranlarında yorumcu Emre Bol'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Emre Bol, daha önceki iddiaların gerçek olduğunu ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörün "Kesin olarak" Alanyaspor'un hocası Erol Bulut olduğunu belirtti.

Emre Bol, "Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon hocası yüzde yüz Erol Bulut. Bence kesin doğru seçim. Erol Bulut'un işine çok fazla karışmayacaksın. Emre ile eski arkadaş, Başakşehir'de yardımcı hocayken, Emre futbolcuydu. Orada bir dostlukları var. Sakin bir tavrı var, üsturuplu konuşur ama karakteri de Emre'ye benzer. Alman gibi tarzı vardır, disiplinli bir hocadır." ifadelerini kullandı.



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