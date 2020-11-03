Süper Lig'de 7. hafta maçındaAntalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.



Fotomaç Gazetesi yazarlarından Emre Bol, "Direkler de ağlar" başlıklı yazısında maçı yorumladı. İşte o sözler...



"Fenerbahçe'nin oyununu göz önüne aldığımızda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz; bu kadar topu rakibin üzerine süren oyuncu varken rakiplerin maçları 11'e 11 bitirmesi çok zor. Sinir bozucu bir oyunu var sarı- lacivertlilerin... Benim için bir futbolcunun büyük takımda oynama kriteri; rakibin üzerine gitmesidir. Yan pası inan sen de yaparsın, ben de! Büyüklerde oynayan risk alacak ki; Fenerbahçe'de risk almayan yok. Antalyaspor karşısında resmen idman maçı yapıldı. Sağdan, soldan, aşağıdan, yukarıdan pozisyona girmek, golü atmak için her şeyi yapan bir Fenerbahçe vardı sahada



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Bu oyun şampiyonluk oyunudur dostlar. Büyük takım oyunudur. Hop oturtup hop kaldıran oyundur. Rakibin değil de direklerin durdurduğu bir Fenerbahçe vardı dün gece... Saymadım ama sanırım en çok direğe vuran takımdır. Bak Erol hoca bu hafta itibariyle bütün takımlar sana kapanacak. Sen akıl koyarak nasıl açacağını düşün. Hesabını, planını ona göre yap. Zira ligde seninle yeke yek dövüşecek takım yok. Kadro zenginliği Erol Bulut'un en büyük şansı. 5 oyuncu değişikliği hakkı; kimseyi küstürmeden, herkesten faydalanabileceğin bir hak tanıyor. Bir yıldız çıkıyor, bir yıldız giriyor. Bir gün gelecek direkler de mağlup olmaya başlayacak. O günler çok yakında"



