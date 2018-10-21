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Emre Bol: "Böyle giderse torunlarımız da şampiyonluk göremez"

Fotomaç Gazetesi yazarlarından Emre Bol, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından değerlendirme yaptı

Emre Bol: 'Böyle giderse torunlarımız da şampiyonluk göremez'
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21 Ekim 2018 10:46
Fotomaç Gazetesi yazarlarından Emre Bol, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından "Geleceğin Fenerbahçe'si" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Emre Bol, "Fenerbahçe topu içeri atma oranıyla zaten yarışamaz. "Geleceğin takımını kurduk" dediler ama umarım geleceğin Fenerbahçe'si bu değildir. Yoksa torunlarımız da şampiyonluk göremez!" dedi. İşte o sözler...

COCU NE YAPMAK İSTİYOR?

Fenerbahçe'nin sahaya çıkan onbiri emin olun Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olur. Tabi en az gol atan takımı da! İsmail'li Hasan Ali'li sol kanat zaten Fenerbahçe'nin sahaya ne kadar defansif bir kadroyla çıktığının açık bir göstergesiydi dün geceki karşılaşmada. Peki teknik direktör Cocu ne yapmak istiyor? Kazanıp puan cetvelinde yukarılara çıkmak mı, berabere kalıp kendini kurtarmak mı?

HEDEFLER BÜYÜK OLMALI

Fenerbahçe gibi büyük bir takımın ve camianın hocasının da, oyuncusunun da hedefleri büyük olmalı. Sivas'a karşı Valbuena ve Alper oynamıyorsa; dış sahada iki tane ağır hücumcu ile sahaya çıkamazsın. Sarı-lacivertlilerin Sivas deplasmanında çift santrfor oynaması ne kadar doğru karar ise bu iki santraforun aynı tip oyuncu olması bir o kadar yanlış tercihtir. Kaldı ki golü düşünen bir takımın son 15 dakikada İsmail ya da Hasan Ali'den birisini çıkarıp daha ofansif bir oyuncu kullanmaması gerekiyordu.

TORUNLARIMIZ DA GÖREMEZ

Teknik direktör Cocu savunmanın nasıl yapılacağını çözdü ama bu sefer hücum edemiyor! Yani merdiven çıkarken sakız çiğneyemiyor Fenerbahçe! Sarı-lyaciverli takımda bu kadro kalitesiyle fazlasını yapacağını da zannetmiyorum. Kadroya bakıyorum da bu sezon Fenerbahçe'nin bırakın şampiyon olmayı, yarışacak hali yok. Yüzde 5.7'lik bir istatistikte olan Fenerbahçe topu içeri atma oranıyla zaten yarışamaz. "Geleceğin takımını kurduk" dediler ama umarım geleceğin Fenerbahçe'si bu değildir. Yoksa torunlarımız da şampiyonluk göremez!

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Sivasspor 0-0 Fenerbahçe


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