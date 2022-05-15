Emre Bilgin: 'Ismael hoca, bana güvendiğini söyledi'

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada kritik kurtarışlara imza atan Emre Bilgin, maç sonu açıklama yaptı.



Emre, "Beni destekleyen herkese teşekkürler. Buraya gelmemde hocalarımın çok büyük emeği var. Valerien Ismael hoca maçtan önce benimle konuştu ve bana güvendiğini söyledi. Ben de çıktım ve elimden geleni yaptım. " dedi.



Genç eldiven, "3 puan için çok mutluyum. Aileme ve sevdiklerime selamlar. Hoca bana büyük destek verdi. Maç sonu da yanıma geldi. Takım arkadaşlarım da çok destek verdi. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi ağabeylerime de teşekkürler." açıklamalarıyla sözlerini tamamladı.





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