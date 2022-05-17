Emre Bilgin'in sırrı özel çalışma

Göztepe karşısında gösterdiği performansla dikkat çeken Emre Bilgin'in sırrı, düzenli ve özel olarak çalışmasında...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emre Bilgin'in sırrı özel çalışma
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17 Mayıs 2022 09:47
Beşiktaş'ın Göztepe karşısında kalesini koruyan 18 yaşındaki Emre Bilgin'in performansı yüzleri güldürdü.

Siyah-beyazlılar, yazın Ersin Destanoğlu'nu satması halinde kaleye takviye yapmayı düşünmüyor. Emre'nin gelişiminin sırrı da ortaya çıktı.

Özel performans antrenörü bulunan genç eldiven, izin günlerinde dahi bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Beslenme ve dinlenme programlarını da aksatmıyor. 

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