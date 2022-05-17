Emre Bilgin'in sırrı özel çalışma

Beşiktaş'ın Göztepe karşısında kalesini koruyan 18 yaşındaki Emre Bilgin'in performansı yüzleri güldürdü.
Siyah-beyazlılar, yazın Ersin Destanoğlu'nu satması halinde kaleye takviye yapmayı düşünmüyor. Emre'nin gelişiminin sırrı da ortaya çıktı.
Özel performans antrenörü bulunan genç eldiven, izin günlerinde dahi bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Beslenme ve dinlenme programlarını da aksatmıyor.
Siyah-beyazlılar, yazın Ersin Destanoğlu'nu satması halinde kaleye takviye yapmayı düşünmüyor. Emre'nin gelişiminin sırrı da ortaya çıktı.
Özel performans antrenörü bulunan genç eldiven, izin günlerinde dahi bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Beslenme ve dinlenme programlarını da aksatmıyor.