Emre Belözoğlu'nun yeni sezon sürprizi: Alpaslan Öztürk

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gelecek sezonun da transfer çalışmalarına başlayan Emre Belözoğlu, Göztepe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk'ü gözüne kestirdi.

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Emre Belözoğlu'nun yeni sezon sürprizi: Alpaslan Öztürk
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11 Mart 2021 12:53
Alpaslan Öztürk
Alpaslan Öztürk
Göztepe
Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer taraftan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu, 2021-22'de Alpaslan Öztürk'ü sarı-lacivertlilere kazandırmayı planlıyor.

FENERBAHÇE'YE SICAK

Göztepe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Tam 3 yıldır formasını giydiği İzmir ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan 1.87'lik oyuncu, bu sezon savunmadaki başarılı futboluyla ligin öne çıkanları arasında yer alıyor.

 



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