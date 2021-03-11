Emre Belözoğlu'nun yeni sezon sürprizi: Alpaslan Öztürk

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer taraftan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu, 2021-22'de Alpaslan Öztürk'ü sarı-lacivertlilere kazandırmayı planlıyor.
FENERBAHÇE'YE SICAK
Göztepe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Tam 3 yıldır formasını giydiği İzmir ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan 1.87'lik oyuncu, bu sezon savunmadaki başarılı futboluyla ligin öne çıkanları arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE'YE SICAK
Göztepe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Tam 3 yıldır formasını giydiği İzmir ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan 1.87'lik oyuncu, bu sezon savunmadaki başarılı futboluyla ligin öne çıkanları arasında yer alıyor.