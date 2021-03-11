Emre Belözoğlu'nun yeni sezon sürprizi: Alpaslan Öztürk

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer taraftan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu, 2021-22'de Alpaslan Öztürk'ü sarı-lacivertlilere kazandırmayı planlıyor.



FENERBAHÇE'YE SICAK



Göztepe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.



Tam 3 yıldır formasını giydiği İzmir ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan 1.87'lik oyuncu, bu sezon savunmadaki başarılı futboluyla ligin öne çıkanları arasında yer alıyor.







