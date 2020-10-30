Emre Belözoğlu'nun yeni hedefi Ali Akman

Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan Fenerbahçe'nin son gözdesi Galatasaray'ın da radarındaki Ali Akman olduğu ortaya çıktı

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Emre Belözoğlu'nun yeni hedefi Ali Akman
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30 Ekim 2020 08:39
Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan Fenerbahçe'nin son gözdesi Bursasporlu Ali Akman oldu...

Yeşil-Beyazlı formayla TFF 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman, Galatasaray ve Milli Takım'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın yeğeni... Sarı-Kırmızılılar'ın da Ayhan Akman aracılığıyla genç forveti kadrosuna katmak için çalıştığı belirtiliyor.

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat kısa bir süre önce, "Ali Akman ve diğer genç oyuncularımıza yurt içinden ve yurt dışından birçok teklif geldi. Hiçbirini değerlendirmeye almadık. Bursaspor'un şu anda bulunduğu şartlarda hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmedik." ifadelerini kullanmıştı



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