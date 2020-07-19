Emre Belözoğlu'nun Stambouli kararı

Schalke ile sözleşmesi sona erecek olan Benjamin Stambouli, Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak Emre Belözoğlu bu ismi veto etti.

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Emre Belözoğlu'nun Stambouli kararı
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19 Temmuz 2020 14:03
Menajerler Fenerbahçe'nin önüne Schalke ile sözleşmesi sona erecek olan Benjamin Stambouli'yi getirdi…

30 yaşındaki stoper Selahattin Baki tarafından Emre Belözoğlu'nun önüne konuldu. Ancak Fenerbahçe'nin müstakbel sportif direktörü, 27 Ekim'de sakatlandıktan sonra bir daha sahalara dönemeyen Fransız oyuncuyu veto etti.

Stoper transferinde hata yapma şansları olmadığını söyleyen Emre'nin devamlılığı olan bir stoper tercih ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor



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