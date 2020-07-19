Emre Belözoğlu'nun son derbi heyecanı

Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edip, 4 yıllık aradan sonra yeniden Sarı-Lacivertli formaya dönen, faal futbolculuğunun yanı sıra teknik heyete de büyük destek veren kaptan Emre Belözoğlu, bugün futbol kariyerindeki son derbisine çıkacak. Galatasaray'da da Selçuk İnan, Göztepe maçı sonrası futbol kariyerine nokta koyduğunu ilk kez açıklamıştı



Sezon sonunda futbolu bırakıp, gelecek sezondan itibaren zaten bir anlamda başladığı sportif direktörlük göreviyle Sarı-Lacivertli renklere hizmet etmeye devam edecek olan Emre, Avrupa Ligi hedefini kovalayan takımının Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılmasına yardımcı olmaya çalışacak.



GALİBİYETİ AMAÇLIYOR



Son büyük derbisinde 3 puanı amaçlayan tecrübeli futbolcunun, takım arkadaşlarıyla birlikte bir toplantı yaptığı ve onları zorlu randevuya motive ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.



Son haftalarda ikinci yarılarda görev alan Emre Belözoğlu'nun en azından ikinci yarıda şans bulacağı ifade edildi



Karşılaşma öncesi neler hissettiğini anlatan tecrübeli futbolcu, "Futbolu o kadar seviyorum ki, her maça, ilk maçıma çıkıyormuş gibi aynı heyecanla çıktım. Pazar günü de yüreğimdeki duygular aynı olacak. Benim için her maç önemlidir" ifadelerini kullandı.



