Emre Belözoğlu'nun Kadıköy'deki zor vedası

Futbola veda eden Emre Belözoğlu son lig karşılaşmasında gol atma gururunu yaşadı. Deneyimli kaptan Çaykur Rizespor önünde bulduğu penaltı golüyle unutulmaz bir gole imzasını koydu. Kariyerinin son golünü atan tecrübeli futbolcuyu tüm arkadaşları kutladı. Emre Belözoğlu futbol serüvenindeki 81. golünü kaydetti.Emre Belözoğlu maç sonunda duygusal anlar yaşadı. Soyunma odasında üstünü değiştiren emektar futbolcu, Ülker Stadı çimlerine tekrar çıktı. Saha ortasında çöken ve duygusal anlar yaşayan Emre, dua etti, vedasını tamamladı.716 KULÜP MAÇINA ÇIKTIKariyerinde 716 kulüp maçına çıkan Emre Belözoğlu 74 gol atıp, 85 asist yaptı. Emre, A Milli Takım formasıyla da 1998'den beri 101 karşılaşmada boy gösterip 9 gol attı. A Milli Takım'ın 2002 Dünya Kupası 3.'lüğü ve 2008 EURO yarı final başarılarında kadroda yer aldı.Emre Belözoğlu'nun kazandığı kupalar: 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası.Futbolculuk kariyerinin son sezonunda Fenerbahçe'de yaşanan Ersun Yanal ayrıldığı sonrasında takımda resmi olmasa da sorumluluk alan Emre Belözoğlu, gelecek sezon takımda sportif direktör olarak görev yapacak.Spor yorumcusu Önder Özen, Emre Belözoğlu için beIN Sports'ta yorumlarda bulundu. Özen, 39 yaşındaki futbolcu için "Gözlerimle gördüğüm, Türkiye liglerinde gördüğüm, bir numaralı orta saha oyuncusu." ifadelerini kullandı.Newcastle'da da, Inter'de da, Galatasaray da dahil, hepsinde banko, hiçbir antrenörün vazgeçmediği büyük bir oyuncu.Genç milli takımlarda tek başına takım gibiydi, santrfor arkası oynuyordu, 3 gol birden atıp kazandırıyordu. Milli Takım ile 3 büyük turnuva gördü, sadece milli takım mesaisi 1 yılın üzerindedir.Emre, Galatasaray'da futbola başladı, 16 küsür yaşında ilk lig maçına çıktı. Dev bir kulüpteydi. Bugün 39 yaşında, Fenerbahçe'de bırakıyor. Fenerbahçe de dev, aradaki takımlar da dev. 23 yıl boyunca zirveyi korumak kolay iş değil. Çok futbolcu geldi, geçti.Emre Belözoğlu'nun takım arkadaşlarından biri, Ömer Faruk Beyaz. Ömer Faruk Beyaz doğmadan önce UEFA Kupası kaldırmıştı, ligde birkaç şampiyonluğu vardı ve A Milli Takım'ın düzenli oyuncusuyduTakım arkadaşınız doğmadan önce başardıklarınıza bakın... Gözlerimle gördüğüm, Türkiye liglerinde gördüğüm, bir numaralı orta saha oyuncusu. En komple oyuncusu da odur. Böyle söylersem abartmış olmam.