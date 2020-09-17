Emre Belözoğlu'nun gözdesi: Doğukan Sinik

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Tisserand'dan sonra da durmuyor... Sarı lacivertliler, Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik için devreye girdi.

Emre Belözoğlu'nun gözdesi: Doğukan Sinik
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17 Eylül 2020 10:02
Transferde hareketli bir dönem geçiren Kanarya, şimdi de gözünü Antalyasporlu Doğukan Sinik'e çevirdi.

Teknik direktör Erol Bulut'un alınması yönünde görüş bildirdiği oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu'nun çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Antalyaspor altyapısından yetişen ve bir süre Kemerspor'da kiralık olarak oynayan 21 yaşındaki Sinik, sağ kanat ve forvet arkasında görev yapıyor.


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