Emre Belözoğlu'nun gözdesi: Doğukan Sinik

Transferde hareketli bir dönem geçiren Kanarya, şimdi de gözünü Antalyasporlu Doğukan Sinik'e çevirdi.



Teknik direktör Erol Bulut'un alınması yönünde görüş bildirdiği oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu'nun çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



Antalyaspor altyapısından yetişen ve bir süre Kemerspor'da kiralık olarak oynayan 21 yaşındaki Sinik, sağ kanat ve forvet arkasında görev yapıyor.