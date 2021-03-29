Emre Belözoğlu'ndan yeni sezon sürprizi: Kenan Karaman

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, teknik sorumlu görevini üstlenip takımın başına geçti ancak sportif direktör olarak yeni sezonun çalışmalarını da yapıyor. Belözoğlu, transferde ilk hedef olarak Kenan Karaman'ı belirledi. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, Düsseldorf'taki başarılı performansını Milli Takım'a da taşıdı. Kenan'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, başta Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere başka takımların da bu oyuncunun peşine düşmesini sağladı. Emre Belözoğlu, transfer rekabeti kızışmadan bu işi bitirmek için kolları sıvadı.



Çok yönlü, yerli



40 yaşındaki futbol adamı, hem forvette hem de kanatlarda oynayabilen yıldız oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Emre Belözoğlu, bu konuşmada Kenan'ı ikna edip yeni sezon öncesi şimdiden sözleşme imzalatmanın peşinde. Başarılı futbolcu, çok yönlü olması ve sözleşmesinin bitmesinin yanı sıra yerli statüsünde oynayacağı için de talibi çok olan bir isim.



Dorukhan için beklemeye geçildi



Dorukhan Toköz'ün adı da uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Ancak Sarı-Lacivetliler bu futbolcu için beklemeye geçti. Dorukhan eğer Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayıp boşa çıkarsa, Kanarya o zaman hamle yapabilir. Orta sahada kalabalık bir oyuncu grubu olmasının da etkisiyle Fenerbahçe'nin bu yönde bir karar aldığı öğrenildi. Eğer orta alandan bir ya da birkaç futbolcu ile yollar ayrılırsa, Dorukhan transferi yeniden gündeme gelebilir.



