Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel paylaşımı

Fenerbahçe'de süresiz kado dışı kalan Volkan Demirel'e bir destek de eski kaptanı Emre Belözoğlu'ndan geldi.
Emre Belözoğlu, uzun yıllar birlikte oynayan Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
İşte Emre Belözoğlu'nun yaptığı paylaşım...
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Emre Belözoğlu, uzun yıllar birlikte oynayan Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
İşte Emre Belözoğlu'nun yaptığı paylaşım...
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