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Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel paylaşımı

Kadro dışı kalan Volkan Demirel'e bir destek de Emre Belözoğlu'ndan geldi.

Kaynak: Sporx.com
Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel paylaşımı
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06 Ekim 2018 11:46
Fenerbahçe'de süresiz kado dışı kalan Volkan Demirel'e bir destek de eski kaptanı Emre Belözoğlu'ndan geldi.

Emre Belözoğlu, uzun yıllar birlikte oynayan Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

İşte Emre Belözoğlu'nun yaptığı paylaşım...




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