Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün gündemindeki isimler ve konular hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte Emre Belözoğlu'nun o sözleri...

Haber; Sporx.com
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Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması
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13 Ocak 2021 18:52


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