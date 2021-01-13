Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün gündemindeki isimler ve konular hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte Emre Belözoğlu'nun o sözleri...
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13 Ocak 2021 18:52
Fenerbahçe
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