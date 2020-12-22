Emre Belözoğlu'ndan Sosa'ya terapi

Arjantinli yıldızın formu düştü, Fenerbahçe'de kötü sonuçlar peş peşe geldi. Jose Sosa'nın eski günlerine dönmesi için Emre Belözoğlu bizzat kolları sıvadı, bire bir görüşmeler başladı

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emre Belözoğlu'ndan Sosa'ya terapi
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22 Aralık 2020 10:19
Jose Sosa, bu sezonun flaş transferlerinden biri oldu. Tecrübeli oyuncu, gelir gelmez etkisini gösterdi. Daha ilk haftadaki Rize maçında sonradan oyuna girip galibiyeti getirdi. 35 yaşındaki futbolcunun yükselen formuyla birlikte Sarı-Lacivertliler'in futbolu her geçen gün iyiye gitti, galibiyet serisi yakalandı. Ancak Sosa'da yaşanan düşüşün takıma yansıması da kötü oldu. Özel hayatında sorunları olduğu öne sürülen tecrübeli orta saha oyuncusu, üzerine bir de sakatlık yaşayınca her geçen hafta daha fazla hayal kırıklığı yaratmaya başladı. Sosa transferi için büyük mesai harcayan Emre Belözoğlu, bu gidişe son vermek için kolları sıvadı.

Instagram'dan mesaj verdi

Erol Bulut'un ardından Belözoğlu da Sosa ile özel görüşmeler yapmaya başladı. İkili sadece tesislerde değil, dışarıda da sık sık bir araya geliyor. Belözoğlu, her konuda Arjantinli yıldıza destek vermeye çalışıyor. Başarılı oyuncunun Instagram'dan İstanbul Boğazı'nın fotoğrafıyla birlikte 'Daha iyi günler gelecek, hep güven' mesajını paylaşması, bu çabaların sonuç vermeye başladığı şeklinde yorumlandı.




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