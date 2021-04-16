Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk konuşması

Fenerbahçe, 3-1 kazanılan Gaziantep karşılaşmasında oynadığı futbol ile beğeni topladı. Kazanılan üç puanın yanısıra teknik sorumlu Emre Belözoğlu da ilk kez istediği futbolu büyük ölçüde sahaya yansıtabildi.



Topa sahip olup, oyunu yönlendiren sarı-lacivertliler beraberlik sonrası kısa süre bocalasa da geri dönmeyi başardı. Bu maç öncesi teknik heyet yoğun bir mesai harcadı. Maçta puan kaybedilmesi durumunda şampiyonluk ümitleri bitecekti. Teknik heyet üzerine düşeni yaptı. Etkili rakip analizi yapıldı ve doğru kadro ile sahaya çıkıldı.



Bunlar önemli faktörlerden olsa da maç öncesi futbolcularla yapılan toplantıda kritik ifadeler kullanıldı.



Emre Belözoğlu ve yardımcısı Volkan Demirel başta olmak üzere tüm teknik heyet artık her şeyin takımın elinde olduğunu vurgulayarak, "Bizim dışarıdan yapabileceklerimiz artık sınırlı. Bundan sonra iş sizde bitiyor. Önceki maçlara göre sadece daha çok koşup mücadele etsek bile yeterli olacaktır. Bir şey kaybetmedik henüz. Bu tip bir düşünce, şampiyonluk şansının kaçtığı fikri hakimse bunu kafanızdan çıkarın. Her şey ortada. Hala ciddi şampiyonluk şansımız var. Yeter ki siz mücadeleden vazgeçmeyin" denildi.



