Emre Belözoğlu'ndan Muriqi'ye tam destek

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, son zamanlarda beklenen performansı gösteremeyen Vedat Muriqi'ye moral verdi.

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Emre Belözoğlu'ndan Muriqi'ye tam destek
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12 Temmuz 2020 11:57
Son maçlarda skordan uzak kalan Vedat Muriqi ile kaptan Emre Belözoğlu bir konuşma yaptı. Vedat'a moral veren Emre, "Kaliteni biliyoruz. Gol atmasan da katkın büyük" dedi.

Kosovalı golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 30 maçta 15 gol attı 6 da asist yaptı. Muriqi ilk 18 haftada 12 gol atarken, son 12 haftada sadece 3 kere ağları havalandırdı.



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