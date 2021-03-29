Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal açıklaması!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, İsmail Kartal hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal açıklaması!
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29 Mart 2021 13:59
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, İsmail Kartal'ın göreve başlayacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL GELMEYECEK

İsmail Kartal'ın Erzurumspor'dan ayrılması sürecinde Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde dahli olmadığını açıklayan Emre Belözoğlu, "İsmail Hoca, birlikte 3 Temmuz'u yaşadık. Ersun Hoca zamanında birinci antrenörlük yaptı. Değerli ağabeyimdir. Ben veya yönetim görüşmedi. Erzurum'dan ayrılmasıyla alakalı bilgimiz yok" dedi.

SERKAN REÇBER AÇIKLAMASI

Sezon başında Serkan Reçber ile yapılan görüşmeler hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, "Sezon başında değerlendirmeler yapmak üzere Serkan Reçber ile görüştüm. Bilgi alışverişiydi. Ondan ötesi yoktu" şeklinde konuştu.



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