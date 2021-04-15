Emre Belözoğlu'ndan Gökdeniz Bayrakdar ve Bünyamin Balcı'ya kanca

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan Gökdeniz Bayrakdar ve Bünyamin Balcı'yı takımda görmek istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emre Belözoğlu'ndan Gökdeniz Bayrakdar ve Bünyamin Balcı'ya kanca
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15 Nisan 2021 11:49
Fenerbahçe yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı Kanarya'nın hedefindeki isimler Fraport Antalyaspor'un iki genç yeteneği Gökdeniz Bayraktar ve Bünyamin Balcı…

20 yaşındaki sağ bek Bünyamin bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor… 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar da bu sezon Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakaladı…

Sarı-Lacivertliler'de A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun sözleşmeleri 2025 yılında sona erecek iki genç yıldız ile özel olarak görüştüğü ve anlaştığı iddia edildi…

GÖKDENİZ BAYRAKDAR


BÜNYAMİN BALCI




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