Emre Belözoğlu'ndan genç yetenek hamlesi

Genç ve yetenekli isimlerin peşine düşen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Luzern'in 1.93'lük Boşnak santrforu Aldin Türkeş'in menajeri ile dirsek temasına geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
Emre Belözoğlu'ndan genç yetenek hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2020 10:37
Golcü arayışı içinde olan ve aynı zamanda genç yeteneklerin de peşinde olan Fenerbahçe, Luzern'nin 24 yaşındaki 1.93'lük forveti Aldin Türkeş'in peşine düştü.

Emre Belözoğlu Boşnak asıllı kulenin menajeri ile temasa geçti. Oyuncunun bonservisinin 800 bin Euro civarında olduğu öğrenildi.

TÜRKEŞ'İN SON KARARI BOSNA HERSEK OLDU

İsviçre U20, U19 ve U18 takımlarında defalarca forma giyen Aldin Türkeş, sonrasında Bosna Hersek'i tercih etti Bosna U21 takımının formasını giydi. A Milli Takım için ise şu an davet bekliyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için