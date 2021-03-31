Emre Belözoğlu'ndan en zor viraj öncesi son izin

Teknik direktör Emre Belözoğlu, nisan ayında yoğun bir maç ve idman trafiğine girecek olan takıma dün son kez izin verdi. Futbolcular bugünden itibaren bir süre günde çift idman yapacak.

Haber; Hürriyet
Abone Ol
Emre Belözoğlu'ndan en zor viraj öncesi son izin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2021 07:30
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine sezon sonuna dek teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, nisan ayında yoğun bir maç ve antrenman trafiğine girecek futbolcularına dün son kez izin hakkı verdi.

Süper Lig'in milli maçlar nedeniyle tatile girmesinin ardından üç gün izin yapa sarı lacivertli futbolcular, dünü de izinli geçirdi. Sarı lacivertliler bugün yeniden antrenmanlara başlayacak. Emre Belözoğlu'nun yeni oyun planını ezberletmek için Can Bartu Tesisleri'nde bir süre günde çift antrenman yaptıracağı öğrenildi.

Süper Lig'de halen bir maç fazlasıyla liderin 5 puan gerisinde bulunan ve puan kaybına tahammülü olmayan sarı lacivertli takım, ligde kalan 10 maçın 7'sini nisan ayı içerisinde yapacak. Sarı lacivertli futbolcular nisan ayı bittikten sonra da doğru dürüst izin yapma fırsatı bulamayacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.