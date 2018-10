Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a bebek ziyareti

Son günlerde sanatçı Berkay'la yaşadığı olaylarla gündeme gelen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, Nişantaşı'nda özel bir hastanede doğum yaptı.Bir erkek çocuğu olan Arda Turan'ı arkadaşları hastanede ziyaret etti. Turan çiftini eşi Tuğba Gürevin ile birlikte hastanede ziyarete gelen takım arkadaşı Emre Belözoğlu 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Bir süre hastanede kalan Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, her şeyin yolunda olduğunu, bir sıkıntının olmadığını söyledi.Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Belözoğlu, "Bebeği olan her baba gibi Arda da mutlu, her şey yolunda, bir sıkıntı yok" açıklamasını yaptı.