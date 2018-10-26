  •  
    Hayko Cepkin patladı; "Her oyuncu yuhlanır..."
  •  
    Maç sonu olay açıklama ''İstifa diyenler, evet...''
  •  
    Ahmet Çakar'dan olay tweet! 'Yusuf Namoğlu'
  •  
    Beşiktaş'ta taraftar tek tek hedef aldı: 9 ıslık!..
  •  
    Karius'a tepki gösterdi; "Geceleri az çık da..."

Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a bebek ziyareti

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan baba oldu. Turan çiftini aynı takımdan arkadaşı Emre Belözoğlu hastanede ziyaret etti.

Kaynak: Milliyet
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a bebek ziyareti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2018 08:52
Son günlerde sanatçı Berkay'la yaşadığı olaylarla gündeme gelen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, Nişantaşı'nda özel bir hastanede doğum yaptı.

Bir erkek çocuğu olan Arda Turan'ı arkadaşları hastanede ziyaret etti. Turan çiftini eşi Tuğba Gürevin ile birlikte hastanede ziyarete gelen takım arkadaşı Emre Belözoğlu 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Bir süre hastanede kalan Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, her şeyin yolunda olduğunu, bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Belözoğlu, "Bebeği olan her baba gibi Arda da mutlu, her şey yolunda, bir sıkıntı yok" açıklamasını yaptı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için