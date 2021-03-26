Emre Belözoğlu'na 8 ayda 3 farklı görev

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan

Bulut ile karşılıklı anlaşılarak

(Kalan maçların ücretini aldı)

tazminat da ödenmeyecek.

Tecrübeli çalıştırıcının koltuğuna sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu getirildi. Sportif direktörlük görevini yürüten Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak sahaya çıkacağı resmi siteden yapılan açıklama ile duyuruldu.

Dün antrenman saatinde

Samandıra'ya gelen Erol Bulut, sahaya

çıkmazken, takımı yardımcı antrenörler

çalıştırdı.

Bulut, herkesle vedalaşırken idmanın sonrasında Emre Belözoğlu'na yeni görevi tebliğ edildi. 40 yaşındaki Belözoğlu, ilk kez hocalık yapacak.

Bulut, sarı-lacivertli takımın başında 238 gün görev yapabildi. Bu değer Bulut'un Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor kariyerinin altında kaldı. Bulut, Alanyaspor ile 416 gün, Yeni Malatyaspor'un başında da 576 gün sahaya çıkabilmişti.



KARİYER REKORU DA YETMEDİ!



Fenerbahçe'nin başında 34 maçta 2.00 puan ortalaması yakalayan Erol Bulut kariyerinin en yüksek puan ortalamasına ulaşmasına rağmen bu yeterli olmadı. Bulut, Aytemiz Alanyaspor kariyerinde maç başına 1.77, Yeni Malatyaspor ile de 1.45 puan ortalamasına ulaşmıştı.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde görevine son verilen teknik direktörler arasına Erol Bulut da eklendi. Bulut öncesinde daha önce Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal ile çalışılmış ve başarısızlık sonrası yollar ayrılmıştı. Ayrıca kısa süre de Tahir Karapınar teknik adamlık koltuğuna oturmuştu. Öte yandan Ali Koç döneminde sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli de yaklaşık 1,5 yıl sonra gönderildi.Erol Bulut'un gönderilmesiyle Emre Belözoğlu, 8 ay içinde Fenerbahçe'de 3 farklı konumda görev almış oldu. 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra yeşil sahalara veda eden tecrübeli yıldız, 28 Ekim'de sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlük görevine getirilmişti. Belözoğlu dün ise sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturdu.