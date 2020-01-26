Emre Belözoğlu'dan 'Gole sevinmedi' iddiasına yanıt

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı, sarı-lacivertli takımın, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta atılan gollere sevinmediği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.Emre Belözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir şeyin asla söz konusu bile olamayacağının altını çizdi.." sözlerini kullanan deneyimli futbolcu şöyle konuştu: