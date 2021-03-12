Emre Belözoğlu'dan Fatih Terim'e yanıt

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözlerine yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emre Belözoğlu'dan Fatih Terim'e yanıt
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12 Mart 2021 12:35
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer döneminde "Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" açıklamasına Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'ndan yanıt geldi.

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında transferler hakkında konuşan Emre Belözoğlu "Transfer tercihleri yaparken başkanımızla, hocamızla, scoutumuzla değerlendirme yapıyoruz. Tek başımıza karar almıyoruz, beraber hareket ediyoruz." dedi.

Açıklamalarına devam eden ve Fatih Terim'in sözlerine gönderme yapan Emre Belözoğlu "Scoutluk konusunda bize laf atanlar oluyor ama bizim kimseyle bir problemimiz yok. Onlar kendilerince bir şeyi konuşuyorlarsa çok da değerli değil. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bizim Fenerbahçe'den başka bir derdimiz yok. Onlar da bizim derdimiz değil zaten. Tek derdimiz Fenerbahçe'nin başarısı. Benim başkasıyla muhatap olacak gücüm yok, Fenerbahçe'ye yeteyim yeter." ifadelerini kullandı.



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