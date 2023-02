Emre Belözoğlu: 'Zor bir kura çektik'

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Konferans Ligi'ndeki Gent eşleşmesini TRT Spor'da değerlendirdi.



Emre Belözoğlu, "Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar. Bu grupta bizim beklediğimiz hemen her takım dişli takımdı. İyi bir takımla eşleştiğimizi düşünüyorum. Kaliteli oyuncuları var. Kolay bir kura olmadı bizim için. Ama biz hem lig hem kupa hem de Konferans Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyoruz. Turu geçebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Sözlerim kolay bir maç gibi algılansın istemem. Zor bir kura çektik." diye konuştu.



Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle futbola odaklanmanın zor olduğunu dile getiren Emre Belözoğlu, "Futbolu yorumlayıp başladık ama acımız çok taze. Çok da futbola konsantre olduğumuzu söyleyemem. Hepimizin kalbi serçe yüreği gibiyken, futbola konsantre olmak kolay olmayacak. Bizler de insanız. Ülkemiz zorlu bir süreç yaşadı. Belki yüzyılın en büyük felaketini ülkemiz yaşadı. Bunu atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah bunu hep beraber aşabileceğimize inanıyorum. Ama bizim adımıza kolay değil. Antrenmana gidiyoruz, bir an duruyoruz, biz neye hazırlanıyoruz diye. Çok büyük bir felaket yaşadı ülkemiz. Bizler de derinden yaşadık. Ama hayatın da devam ettiğini gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Avrupa kupalarında ülkemizin bayrağını en yükseğe çekebilmek adına ayrı bir motivasyon olması gerekiyor. Trabzonspor maçı çok iyi bir örnekti. Onlar adına dün üzüldüm. Elenmeyi hak etmediler. Bizler de inşallah hem ülke puanını hem de ülkemizde insanların çektiği sıkıntıları bir nebze unutturabilecek akşamlar yaşatırız. En büyük isteğimiz bu." dedi.



Emre Belözoğlu, son olarak, "Aynı oyunu oynamak istiyoruz, aynı felsefeyi sahaya yansıtmak istiyoruz bütün kulvarlarda. Bizim adımıza işler iyi gidiyor bence. Önemli işler yapıyoruz. Daha iyi olabilirdi ama kolay değil. 30 küsur maç oynadık ligde, sezona ilk giren, en çok maç oynayan takımız. Ufak tefek dalgalanmalar oldu ama yine üstesinden gelmeyi başardık takım olarak. Belçika takımı çıktı, aşinayız dedim ama o sezon başıydı. Artık takımlar oturdu. Biz deprem felaketi nedeniyle uzaklaştık ama buna bir an önce dönmemiz gerekiyor. Bizim için kolay olmayacak. Ama ben iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Eleyebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Hedefimiz sonuna kadar gitmek. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.





