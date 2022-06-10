Emre Belözoğlu yeni prensini İstanbul'da buldu!

Emre Belözoğlu'nun ekibi takıma 4'üncü takviyesini yaptı. İstanbul ekibinin Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Lucas Biglia'yı kadrosuna kattığı öğrenildi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 36 yaşındaki orta sahanın Medipol Başakşehir'le 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Arjantinli futbolcu geride kalan sezonda 37 müsabakada oynadı. Lucas Biglia, Karagümrük formasıyla rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Tecrübeli futbolcu takım arkadaşlarına 5 asist yapma başarısı gösterdi.



DEV TAKIMLARDA OYNADI



Argentinos altyapısında yetişen Lucas Biglia daha sonra sırasıyla Independiente, Anderlecht, Lazio, Milan ve Karagümrük formaları giydi. Arjantinli orta sahanın güncel piyasa değeri 700 bin euro olarak gösteriliyor.



