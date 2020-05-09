Emre Belözoğlu, Yalçın Koşukavak'ı istiyor!

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu, çalışmalarına şimdiden start verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Emre Belözoğlu, Yalçın Koşukavak'ı istiyor!
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09 Mayıs 2020 11:32
Yeni sezonda köklü değişikliklere gidecek olan Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu, yoğun mesaisine şimdiden başladı.

Başkan Ali Koç ile birlikte sık sık kulüp binasında bir araya gelen Emre Belözoğlu, işin başında yer alarak takıma dahil edilmesi planlanan futbolcuların yanı sıra futbol koordinatörlüğü ve teknik direktörlük görevlerine getirilecek adaylar ile de yakından ilgileniyor.

Özellikle futbol koordinatörlüğü görevi için Yalçın Koşukavak'ı ekipte isteyen Belözoğlu'nun bu ısrarına sarı lacivertli yönetim de sıcak bakıyor.

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