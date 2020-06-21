Emre Belözoğlu tribünde izledi, sık sık not aldı

Fenerbahçe'de cezalı olduğu için Kasımpaşa maçında oynamayan Emre Belözoğlu, karşılaşmayı tribünden izledi ve takım hakkında notlar tuttu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Emre Belözoğlu tribünde izledi, sık sık not aldı
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21 Haziran 2020 19:34
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşısında arkadaşlarına tribünden destek oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile yapılan maçta yedek kulübesinde çift sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda arkadaşlarına destek verdi.

Bu arada gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun maçı izlediği sırada sık sık notlar aldığı da gözlerden kaçmadı.

Emre Belözoğlu zaman zaman da Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber ile sohbet etti.



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