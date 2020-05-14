Belçika kulübü Westerlo'nun ikinci başkanı Hasan Çetinkaya yaptığı açıklama ile Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de transfer görüşmelerinde yetkiyi eline aldığını gösterdi.Westerlo'da kiralık oynayan Berke Özer ile ilgili konuşan Hasan Çetinkaya, "Berke Özer'in bir yıl daha kalmasını Fenerbahçe'ye biz bildirdik. Onlar da sanırım sıcak bakıyorlar." dedi.Hasan Çetinkaya, Emre Belözoğlu'nun transfer için yetki aldığının sinyalini verirken "Geçen gün Emre Belözoğlu ile konuştuk. O da böyle düşünüyor" ifadelerini kullandı.