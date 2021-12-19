Emre Belözoğlu tarihi rekorun kıyısından döndü!

Türkiye Futbol tarihinde en az sayıda maçta en çok galibiyet alan Teknik Direktör unvanını elde etmek için Galatasaray maçına çıkan Emre Belözoğlu beraberlik sonrası bunu elde edemedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu tarihi rekorun kıyısından döndü!
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19 Aralık 2021 11:12
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ayağa kaldıran teknik direktör Emre Belözoğlu, kariyerine müthiş başladı.

Galatasaray öncesi teknik direktörlük serüveninde görev yaptığı 18 maçın 14'ünü kazanan Emre Belözoğlu, 15 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör olan Coşkun Özarı'nın rekorunu egale etmeye çalıştı. Galatasaray ile berabere kalınması sonrası Belözoğlu rekoru geçemedi.

BAŞAKŞEHİR'DE YENİLGİSİ YOK

Medipol Başakşehir'den önce Fenerbahçe'de 10 hafta görev yapan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmiş ve 1 maçtan da puansız ayrılmıştı.

41 yaşındaki çalıştırıcı, turuncu-lacivertlilerde ise 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam ediyor.


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