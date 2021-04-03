Emre Belözoğlu: 'Tarihe geçmek bizim elimizde'

Fenerbahçe ligde kalan 10 maçı da kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor... Sarı-Lacivertliler'de Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu hemen hemen her fırsatta oyuncularına bunu başarabileceklerini söylüyor.



Süper Lig'de teknik sorumlu olarak ilk sınavını pazartesi günü Denizlispor karşısında verecek olan Belözoğlu oyuncularına, "Tarihe geçmek bizim elimizde. 10 maçımız kaldı. Henüz her şey bitmiş değil. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Kalan maçlarımızın tamamını kazandığımız taktirde hepimiz tarihe geçeceğiz. Bunu başarmak bizim elimizde" ifadelerini kullandı.



Sarı-Lacivertli oyuncularıyla sürekli toplantı yapan Belözoğlu'nun iç sahada alınan kötü sonuçların pozitife dönmesi için sürekli uyarılarda bulunduğu gelen bilgiler arasında.



TEK HEDEFİ 10 MAÇ 30 PUAN



Belözoğlu'nun hedefi ligi mümkün olan en iyi yerde tamamlamak. Genç isim tamamen kalan 10 maça ve buradan alınabilecek 30 puana odaklanmış durumda.



ŞAMPİYONLUK GELİRSE 'DEVAM'



Sarı lacivertlilerin geleceği nisan ayında netlik kazanacak. Bu süreçte altı maça çıkacak olan takım, Denizli, Malatya (D), Antep ve Başakşehir (D) karşılaşmalarının ardından bay geçecek. Bu periyotta kayıp istemeyen Belözoğlu, nisanı kapatacakları, Kasımpaşa ve Alanya maçlarını da kazanmaları hâlinde şampiyon olabileceklerine inanıyor. Ki, öyle olursa hoca olarak devam edecek.











