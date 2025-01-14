Emre Belözoğlu, Süper Lig'e dönüyor!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı.



Brezilyalı teknik adamla yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.



ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR



Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında Başakşehir'de görev yaptı.



Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.



