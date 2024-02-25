Emre Belözoğlu: "Sözümüzü tutacağız"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başkent ekibi ile yola devam edeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu: 'Sözümüzü tutacağız'
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25 Şubat 2024 18:14
Son güncelleme 25 Şubat 2024 18:17
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başkent ekibi ile yola devam edeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Emre Belözoğlu, şu sözleri kullandı;

"Her anlamda içinde birçok hikayesi olan zor ve farklı bir sezon geçiriyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla bir toplantı gerçekleştirdik. Futbolcularımızla da bir araya gelip bir değerlendirme yaptık. Daha önce camiamıza verdiğimiz bir söz vardı. O sözü tutacağız… Kulübümüzü hak ettiği yere getirecek mücadeleyi burada vermeye devam edeceğiz. Bu şehri, bu camiayı çok seviyorum. Taraftarlarımız; futbolcularımıza ve bize olan güven ve inançlarını asla yitirmesinler."

NE OLMUŞTU?

Emre Belözoğlu, 2-0 öne geçilen ve 3-2 kaybedilen Kayserispor karşılaşmasının ardından istifa sinyali vermiş ve gereğini yapacağını söylemişti.

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