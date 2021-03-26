Emre Belözoğlu: 'Sonu güzel olacak'

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldıktan sonra sezonun geri kalanında takımın teknik direktörü olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, takımla ilk idmanına çıktı ve öncesinde de oyunculara bir konuşma yaptı. İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri...



"Son 10 maçın, her puanın içindeki her zerresine talip bir şekilde idmandan maça, tesisten eve, inanıyorum, beraberce çalışacağız ve sonunun güzel olacağına yürekten, burada bulunan herkesin bize inandığına da eminim. Biraz daha temaslı, biraz daha adaptasyon amaçlı bir antrenman yapacağız. İçinizden birisiyim, sahada beraber oynadığım arkadaşlarım var, kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var. Fenerbahçe'nin başarısı için, keyif alacak şekilde, eğlenecek şekilde, birbirine inanan, güvenen bir takım. 30 hafta buraya kadar getirdik, Erol hoca ve ekibinin de büyük katkıları var. Ortada bir başarı ve başarısızlık varsa bir kişiye ya da bir ekibe mal edilemez. Birlikte sahipleneceğiz, başarıyı da başarısızlığı da. Allah utandırmasın, hayırlı olsun."



