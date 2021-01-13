Emre Belözoğlu, Simon Deli için masada!

Fenerbahçe, Fildişili stoper Simon Deli için Brugge kulübüne 2.5 milyon Euro teklif etti. Belçika basınına göre Brugge'ün istediği rakam 4 milyon Euro.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu, Simon Deli için masada!
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13 Ocak 2021 09:10
Fenerbahçe'de stoper transferi için hareketlilik devam ediyor.

Sarı-Lacivertli kurmayların Brugge'de forma giyen Fildişili stoper Simon Deli için Belçika kulübüne 2.5 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Brugge'ün istediği rakamın ise 4 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Brugge'ün Deli'yi Slavia Prag'dan transfer ederken ödediği rakamın ise Sarı-Lacivertli kulübün teklif ettiği 2.5 milyon Euro olduğu da öğrenildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun hem Brugge hem de oyuncunun menajeri ile görüşmeleri devam ediyor.  

 



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