Emre Belözoğlu: 'Sezon sonunda bırakacağım'

bdullah Avcı, Türkiye'de maça hazırlama konusunda benim çalıştığım hocalar arasında 1 numara.

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesinde TRT Spor'a özel konuştu37 yaşındaki isim, "Bu sezon da oynarım ama sezon sonunda büyük ihtimalle futbolu bırakacağım. Bu sene bile bırakma söz konusu oldu ama Abdullah Avcı olmasa bırakırdım" açıklamasında bulunduŞampiyonluk konusuna değinen Emre, "Galatasaray kendi sahasında hiç puan kaybetmedi. Bunun nedeni taraftarıydı. Bizim de taraftar sayımız fazla olsaydı, 80'li puanların altında kalmaz ve şampiyon olabilirdik." dedi.Trabzonspor için konuşan Emre, "Trabzonspor'un özüne dönmesi gerekiyor. Bu benim haddime değil ama Trabzonspor, kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ses getirdi. Baktığınızda Trabzon'dan çıkan çok sayıda oyuncu var. Ben de anne tarafından Trabzonluyum." sözlerini kullandıTecrübeli oyuncu ayrıca, "Teknik direktörümüz Avcı, gelişmeye açık, her gün kendini yeniliyor, hiçbir zaman kendini yeterli görmüyor. Abdullah hocayı ne Ferguson'la ne Wenger'le kıyaslayamam. Hem kendisini hem oyuncusunu geliştiriyor. AGenç futbolculara tavsiyem bu mesleği hayatlarının merkezine koymaları. Cumhurbaşkanımız futbol için büyük şans. Kendi öz değerlerimizi yetiştirip Avrupa'ya satmalıyız. Uzun periyotta bu ülkemize büyük katkı sağlar." açıklamasını yaptı