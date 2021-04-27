Emre Belözoğlu: "Sana güveniyorum Harun"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçındaki performansıyla eleştirilen Harun Tekin'e sahip çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu: 'Sana güveniyorum Harun'
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27 Nisan 2021 08:30
Harun Tekin
Harun Tekin
Fenerbahçe
Kasımpaşa maçında yaptığı iki kritik hata ile skorun 3-2'ye gelmesine neden olan Harun Tekin'e, Emre Belözoğlu sahip çıktı.

Karşılaşma sonrası oyuncusuyla konuşan ve maç içinde yaptığı hatalardan etkilenmemesini isteyen genç çalıştırıcı, "Futbolda böyle şanssız günler olur. Biz senin geçmişine ve kariyerine sonuna kadar güveniyoruz. Her zaman yanındayız" diyerek moral verdi.

31 yaşındaki file bekçisi, takım arkadaşlarından da "Biz bir takımız. Birbirimiz için savaşacağız. Önümüzdeki maçları sen kazandıracaksın" sözleriyle destek gördü. 

 
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