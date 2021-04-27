Emre Belözoğlu: 'Sana güveniyorum Harun'

Kasımpaşa maçında yaptığı iki kritik hata ile skorun 3-2'ye gelmesine neden olan Harun Tekin'e, Emre Belözoğlu sahip çıktı.Karşılaşma sonrası oyuncusuyla konuşan ve maç içinde yaptığı hatalardan etkilenmemesini isteyen genç çalıştırıcı, "" diyerek moral verdi.31 yaşındaki file bekçisi, takım arkadaşlarından da" sözleriyle destek gördü.