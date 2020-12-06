Emre Belözoğlu: "Sahaya odaklanmamıza izin vermiyorlar"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emre Belözoğlu: 'Sahaya odaklanmamıza izin vermiyorlar'
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06 Aralık 2020 22:25
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta hakem Ali Palabıyık'ın yönetimine ve son haftalardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

A Spor'a konuşan Belözoğlu, "Çok rahatsızız, biz rahatsızız, bu şekilde devam etmez bu. Herkes bunu bilsin, biz sadece sahaya odaklanmak istiyoruz ama buna müsaade edilmiyor. Mevcut durumdan çok rahatsızız." ifadelerini kullandı.



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