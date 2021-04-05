Emre Belözoğlu: 'Psikolojik olarak hazırım'

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, ilk maçı olan Denizlispor mücadelesi öncesinde konuştu.

Hazır olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Futbolculuk bitti, başka bir görev başladı. Şu anda da başka bir görevdeyim. Psikolojik olarak kendimi birçok ortama hazırladım, futbolculuk dönemimde de bu tip baskılar altında mücadele ettim" dedi.



İyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen antrenör, "İnşallah benim ve camiam adına iyi bir başlangıç olur. Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmak herkese nasip olacak bir şey değil. Bana güvenen insanları mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Organize olmaları gerektiğini belirten teknik adam, "Rakiplerimizden daha çok bizim ne yaptığımız önemli ama bugün ayrı bir motivasyon olacaktır. Oyunu iyi organize etmemiz gerekiyor. Kazanmak için oynamak gerçekten kolay değildir" diye konuştu.



Taraftarların olmamasının eksikliğini hissettiklerini de söyleyen Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin büyük taraftarının bugün ilk maçımda benimle birlikte olmasını çok isterdim." diyerek sözlerini noktaladı.



