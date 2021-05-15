Emre Belözoğlu, Pelkas ve Valencia ile görüştü

Emre Belözoğlu, ligin son maçı olan Kayserispor karşılaşması öncesi takımıyla bir görüşme yaptı. 40 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca iki öğrencisiyle de özel bir toplantı gerçekleştirdi.



"Ligi güzel bitir Pelkas"



Bu sezonun flaş ismi olan Dimitris Pelkas, ligin en kritik döneminde form düşüklüğü yaşadı. Yunan yıldız özellikle şampiyonluk yolundaki hayati Sivas maçındaki görüntüsüyle büyük hayal kırıklığı yarattı.



Emre Belözoğlu, Dimitris Pelkas ile yaptığı özel görüşmede, "Sezonu en iyi geçiren oyunculardan birisin. Son dönemde formun düştü ama ligi güzel bitirmek senin elinde. Bu maçta gerçek Pelkas'ı izleteceğine inanıyorum" dedi.



"Aynen devam et Valencia"



40 yaşındaki teknik adamın özel görüştüğü bir diğer isim ise Enner Valencia oldu. Belözoğlu, "Son haftalarda yakaladığın çıkış alkışlanacak cinsten. Ortaya koyduğun mücadele ise takdire şayan. Arkadaşlarına örnek oluyorsun. Kayseri'de de aynı performansı bekliyorum" dedi.



