Emre Belözoğlu: "Oyunu çözecek planlar yaptık"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep FK karşılaşması öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Emre Belözoğlu: 'Oyunu çözecek planlar yaptık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Nisan 2021 18:35
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maç planlarına iyi çalıştıklarını söyleyen genç teknik adam, "Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puan inanıyorum ki bu maça olumlu yansıyacak. İsteyen, arzu eden, skora etki eden bir takım izleriz umarım. Ligin en dar takımlarından biri zorlu bir maç olacak, dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum, oyunu çözümleyecek planlar yaptık, ümit ediyorum karşılığını alırız." dedi.

Oyuncuların performanslarıyla ilgili konuşan Belözoğlu, "Oyuncularıma kötü performans gösterdiğinde de onlara forma vermek isteyen bir teknik adam olmak istiyorum. Hamle şansımız var, çok değerli oyuncularımız var. Bugün böyle bir ilk 11 uygun gördük ekibimizle. Umuyorum ki bunun karşılığını saha içinde alacağız." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.