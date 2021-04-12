Emre Belözoğlu: 'Oyunu çözecek planlar yaptık'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Maç planlarına iyi çalıştıklarını söyleyen genç teknik adam, "Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puan inanıyorum ki bu maça olumlu yansıyacak. İsteyen, arzu eden, skora etki eden bir takım izleriz umarım. Ligin en dar takımlarından biri zorlu bir maç olacak, dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum, oyunu çözümleyecek planlar yaptık, ümit ediyorum karşılığını alırız." dedi.



Oyuncuların performanslarıyla ilgili konuşan Belözoğlu, "Oyuncularıma kötü performans gösterdiğinde de onlara forma vermek isteyen bir teknik adam olmak istiyorum. Hamle şansımız var, çok değerli oyuncularımız var. Bugün böyle bir ilk 11 uygun gördük ekibimizle. Umuyorum ki bunun karşılığını saha içinde alacağız." ifadelerini kullandı.



