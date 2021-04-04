Emre Belözoğlu: "Önce şampiyonluk! Olmadı Şampiyonlar Ligi"

Kalan 10 maç için teknik direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, ortaya net bir hedef koydu; "Bu takım seneye Devler Ligi'nde mücadele edecek"

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emre Belözoğlu: 'Önce şampiyonluk! Olmadı Şampiyonlar Ligi'
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04 Nisan 2021 10:06
Üst üste gelen hayal kırıkları üzerine Erol Bulut'dan bayrağı devralan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımakta kararlı.

Kalan 10 maçta şampiyonluk için savaşacaklarını vurgulayan Belözoğlu, "Bu hedefe ulaşamasak da önümüzdeki sezon devler liginden olmamız şart" ifadesiyle ikinciliğin de son derece önemli olduğunu ifade etti.

Denizli maçıyla yeni bir başlangıç yapacaklarını söyleyen Emre Hoca, "10 maç, 30 puan. Her maç final. Hedefe adım adım yürüyeceğiz" diyerek tüm takımdan tam motivasyon istedi.

İLK 11'İN 8'i KESİNLEŞTİ

Denizli karşısında sahaya süreceği on biri büyük ölçüde belirleyen Emre Belözoğlu, sağ bekte Gökhan ile Lemos arasında tercih yapacak. Nazım'ın yokluğunda sakatlığı tam geçmeyen Gökhan'ın da yetişmemesi halinde Lemos görev yapacak. Serdar, Szalai ve Caner'in yeri ise garanti. Ozan, on bire dönecek.

Belözoğlu, Mert Hakan, Gustavo ve Sosa arasında tercih yapacak. İleri üçlüde Osayi, Pelkas, Valencia görev alacak. Golcü pozisyonu için ise Samatta favori olsa da Thiam yarışı bırakmıyor. Sistem değişikliği düşünmeyen Emre Hoca, gidişata göre hamle yapmayı planlıyor.



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