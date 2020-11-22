Emre Belözoğlu, o ismi ayakta alkışladı!

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk, 5-1'lik Gençlerbilriği galibiyetinde sahada yer aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emre Belözoğlu, o ismi ayakta alkışladı!
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22 Kasım 2020 11:01
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez G.Birliği maçında forma şansı buldu.

83. dakikada Gustavo'nun yerine oyuna dahil olurken karşılaşmayı tribünden izleyen sportif direktör Emre Belözoğlu, ayağa kalkarak genç oyuncusunu alkışladı.

Sezon sonu F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk'u imza için ikna etmeye çalışan yöneticiler, Alman ekiplerinin yakın takibindeki oyuncuyu kaybetmek istemiyor.



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