Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Şenol Çorlu oldu!

Süper Lig'de bitime 6 hafta kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibine yeni bir isim dahil oldu. Pro-Lisansı olmayan, UEFA A lisansı olan Emre Belözoğlu'nun TFF talimatlarına göre 15 günlük süresi doldu. Belözoğlu, Kasımpaşa maçı ile birlikte maç önü ve sonu basın toplantılarına katılamayacak. Fenerbahçe pro-lisans krizini eski futbolcu ve teknik adamı Şenol Çorlu'yu göreve getirerek çözdü.



TFF kayıtlarında Fenerbahçe'nin 1961 doğumlu Çorlu'yu 22 Nisan 2021 tarihinde göreve getirdiği yazıyor. Sözleşmesi ise 31 Mayıs'ta sona eriyor.



Şenol Çorlu kimdir?

1961 doğumlu Şenol Çorlu, Fenerbahçe'nin 103 gollü 1988/89 sezonu şampiyonluğunda kadroda bulunan futbolculardandı. Uzun süre Sarı-Lacivertli ekibin forması giyen "Büyük Şenol" lakaplı Şenol Çorlu, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde uzun yıllar Fenerbahçe U21 Takımı'nı çalıştırmıştı.



