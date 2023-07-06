Emre Belözoğlu'nun teknik ekibi belli oldu

İstanbul Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.



Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada tamamlayan turuncu-lacivertli takım, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yaptı.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun oyuncularıyla yaptığı konuşmanın ardından başladı.



Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Ardından oyuncular, pas ve istasyon çalışması gerçekleştirdi.



Antrenmanda, milli takım kampına katıldığı için izni devam eden kaleci Muhammed Şengezer ve İsrail 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen Eden Karzev haricinde tüm futbolcular yer aldı.



Kiralık sözleşmeleri sona eren ve takıma geri dönen Nacer Chadli, Cemali Sertel ve Ahmed Kutucu da idmana katıldı.



İstanbul Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



Emre Belözoğlu'nun yeni teknik ekibi belli oldu



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yeni teknik ekibi belli oldu.



Belözoğlu'nun ekibinde şu isimler yer aldı:



1. Yardımcı Antrenör: Orhan Ak



2. Yardımcı Antrenör-Analist: Halil Cihan Ünal



Kaleci Antrenörü: Özden Öngün



Kaleci Antrenörü: Mesut Keke



Performans Antrenörü: Selçuk Tarakçı



Performans Antrenörü: Emre Gürbüz



Analist: Tolga Yalçın



Analist: Murat Özdemir



Maç ve Oyuncu İzleme Sorumlusu Yardımcı Antrenör: Toprak Kırtoğlu



