Emre Belözoğlu'nun istediği Galatasaraylı!

Galatasaray'la anlaşarak mukavelesini fesheden Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le görüştüğü öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu'nun istediği Galatasaraylı!
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14 Nisan 2022 09:10
Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın ardından sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte o detay...

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın ara transfer döneminde sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Mbaye Diagne'nin Başakşehir ile görüştüğü ortaya çıktı.

Şu an boşta olan futbolcuya İngiltere'nin West Bromwich takımının da teklif yaptığı ortaya çıktı.

İngilizler Diagne'yi fırsat transferi olarak görürken, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da Senegalli forveti çok istediği ifade edildi.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 62 karşılaşmada 26 gol atarken 4 de asist yaptı.

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