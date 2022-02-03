Emre Belözoğlu'nun istediği Benfica'lı

Serdar Gürler ve Trezeguet transferleriyle Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'nın boşluğunu dolduran Başakşehir, 10 numara için de bombayı patlatıyor.



Turuncu-lacivertliler Beşiktaş'tan Adem Ljajic transferinde mutlu sona ulaşamayınca rotasını Portekiz'e çevirdi. İstanbul ekibi, Benfica'nın Portekizli maestrosu Luis Miguel Afonso Fernandes (Pizzi) için Benfica ile resmi temaslara başladı.



Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan 32 yaşındaki tecrübeli maestronun kulübü ile görüşmelere başlayan İstanbul ekibinin, transferde önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi.



Bu sezon Benfica'da 30 karşılaşmada 2 gol, 4 asistle oynayan Pizzi, Portekiz'de de 17 kez boy gösterirken, 3 gol attı.





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