Emre Belözoğlu'nun ilk sınavı Beşiktaş

Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Emre Belözoğlu'nun ilk sınavı Beşiktaş
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14 Ekim 2021 14:12
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında yarın (15 Ekim) Beşiktaş'ı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Turuncu-lacivertli ekip yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçına siyah-beyazlı ekip karşısında çıkacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir'in 6 puanı bulunuyor.

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile haftaya 17 puanla üçüncü sırada giriyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.


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