Emre Belözoğlu'nun ilk sınavı Beşiktaş

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında yarın (15 Ekim) Beşiktaş'ı konuk edecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.



Turuncu-lacivertli ekip yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçına siyah-beyazlı ekip karşısında çıkacak.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir'in 6 puanı bulunuyor.



Beşiktaş ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile haftaya 17 puanla üçüncü sırada giriyor.



Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.





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