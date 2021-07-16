Fenerbahçe Yönetimi geçen sezon yoğun geçirdiği transfer sezonunun bu dönemde adeta meyvelerini yiyor.



Dönemin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan transfer planı kısa vadeli değildi. Hem yaz ayı, hem de devre arası yapılan 20'ye yakın takviye ile bu sezon hatta sonraki sezonun da iskelet kadrosunun oluşturulması amaçlandı. Geçen sezon şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüren sarı-lacivertliler Sivas maçını kaybederek bu hedefe ulaşamamıştı.



EMRE BELÖZOĞLU'NUN EKTİĞİ TOHUMLAR



Sezon öncesi ise iki büyük plan vardı...



Biri şampiyonluk diğeri de gelecek sezonun takımını oluşturmak. Şampiyonluk tek maçta kaçsa da, diğer hedef büyük oranda gerçekleşti. Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi en az transfere ihtiyaç duyan kulüplerin başında geliyor.



Takımın omurgası büyük ölçüde hazır olsa da ortaya kusursuz bir takım çıkarma hedefi için çalışmalar sürüyor.



